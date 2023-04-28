Медведев прокомментировал запрет на въезд Путина в Молдавию

Молдавские власти не позволят президенту РФ Владимиру Путину въехать в страну, заявил премьер-министр республики Дорин Речан. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не остался в стороне и прокомментировал решение Кишинева.

По его словам, российские истеблишмент не собирался посещать Молдавию, по крайней мере, на текущий момент.

— Ну, во-первых, туда сейчас никто и не собирается. Может, как-то потом, — сыронизировал политик.

Медведев в своем Telegram-канале заявил, что как таковой Молдавии уже нет, поскольку местное правительство «продали ее Румынии, став предателями своей Родины».

Также Речан заявил, что у Молдавии есть «довольно длинный» список официальных российских лиц, которые не смогут въехать в республику, но он не опубликован. Премьер отказался называть, кто именно входит в данный перечень.

Власти Молдавии объявили «нежелательным лицом» главу Татарстана Рустама Минниханова. Он должен был принять участие в Конгрессе дружбы народов, проходящем в Комрате. Минниханова не выпустили из самолета в аэропорту Кишинева.