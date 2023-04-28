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Путин предложил учить управлению беспилотниками в школах

Курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем.

Путин предложил учить управлению беспилотниками в школах
© Михаил Метцель/РИА Новости

"Необходимо включить учебные курсы по управлению беспилотными системами в образовательные программы", - сказал Путин.

Он заявил, что поддерживает предложения, чтобы дети уже со школы могли учиться конструировать дроны и управлять ими.

"Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране", - добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что участники рынка оценили, что на формирование отрасли по производству и использованию беспилотников понадобится более 500 млрд рублей до 2030 года.

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