Путин предложил учить управлению беспилотниками в школах

Курсы по управлению беспилотниками нужно внедрять в образовательные программы, в том числе в школах, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию беспилотных авиационных систем.

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"Необходимо включить учебные курсы по управлению беспилотными системами в образовательные программы", - сказал Путин.

Он заявил, что поддерживает предложения, чтобы дети уже со школы могли учиться конструировать дроны и управлять ими.

"Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране", - добавил глава государства.