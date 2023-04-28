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Рябков заявил, что РФ не будет затягивать с ответом на хамство США с невыдачей виз

Россия не будет затягивать с ответом на невыдачу Соединенными Штатами виз российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в поездке в Нью-Йорк на заседания Совета Безопасности ООН. При этом будут ли меры симметричными, вопрос пока открытый, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в опубликованном в пятницу интервью изданию aif.ru.

Рябков пригрозил ответом на хамство США с невыдачей виз
© ТАСС

"Мы задний ход не даем. Мы, безусловно, на это хамство найдем ответ. Будет ли он симметричным или не симметричным, вопрос на сегодня открытый. Но затягивать с этим ответом мы точно не будем", - сказал он.

Рогов добавил, что по городу выпущено не менее шести ракет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

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