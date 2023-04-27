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Захарова жестко ответила на заявление американского посла

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова посла США Линн Трейси о том, что журналисты из России, которые должны поехать в США вместе с Сергеем Лавровым, могут полететь своим ходом после получения виз. Об этом Захарова написала в своём Telegram-канале.

Захарова жестко ответила на заявление американского посла
© РИА Новости

По словам Захаровой, заявление Трейси является фейком.

«Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей. Так мне выдали визу для работы в комитете ООН по информации в прошлом году из расчёта, что я не успею к началу заседания, когда предполагается выступление представителей. <...> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки», – написала представитель МИД РФ.

Посол США заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов РФ в Нью-Йорк

Она также добавила, что российские журналисты, вопреки словам Трейси, не могли полететь своих ходом, потому что сейчас не прямых рейсов от Москвы до Нью-Йорка.

Ранее Линн Трейси заявила, что российским журналистом ничего не мешало отправиться в США самостоятельно.

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