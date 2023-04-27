Захарова жестко ответила на заявление американского посла

«Выдавать визы после того, как срок вылета прошёл, любимый трюк американских властей. Так мне выдали визу для работы в комитете ООН по информации в прошлом году из расчёта, что я не успею к началу заседания, когда предполагается выступление представителей. <...> Все знают массу подобных примеров, а посол США всё равно беззастенчиво распространяет фейки», – написала представитель МИД РФ.