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Посол США отказалась считать россиян врагами

Посол США в России Линн Трейси заявила, что американцы не считают россиян врагами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Посол США отказалась считать россиян врагами
© ТАСС

При этом Трейси согласилась с тем, что сегодня отношения между странами находятся на одной из самых низких точек за долго время. По мнению посла, причины этого кроются в неверном понимании Кремлём ситуации на Украине в 2014 году.

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«Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России», – добавила она.

Ранее Трейси также заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов из России в Нью-Йорк.

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