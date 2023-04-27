Посол США отказалась считать россиян врагами
Посол США в России Линн Трейси заявила, что американцы не считают россиян врагами. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
При этом Трейси согласилась с тем, что сегодня отношения между странами находятся на одной из самых низких точек за долго время. По мнению посла, причины этого кроются в неверном понимании Кремлём ситуации на Украине в 2014 году.
«Сейчас много говорят о русофобии, отмене России, отмене будущего России. Это не является целью Соединенных Штатов. И мы, безусловно, никаким образом не хотим отменить народ России», – добавила она.
Ранее Трейси также заявила об отсутствии препятствий для полета журналистов из России в Нью-Йорк.