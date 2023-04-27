Путин поручил создать музеи, посвященные СВО

"Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией", - указано в списке поручений. Доклад об этом также должен быть представлен до 30 декабря.