$81.56-0.0790.20+0.06

Путин поручил создать музеи, посвященные СВО

Музеи, посвященные событиям специальной военной операции и подвигам ее участников, появятся в России. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщается в четверг на сайте Кремля.

Путин поручил создать музеи, посвященные СВО
© РИА Новости

"Обеспечить создание музеев (региональных, муниципальных, на базе образовательных организаций), посвященных событиям специальной военной операции и подвигам ее участников", - говорится в одном из пунктов опубликованного перечня поручений по итогам февральской встречи Путина в Волгограде с представителями общественных патриотических и молодежных организаций.

Задача поставлена Минкультуры, Минпросвещения, Минобрнауки, Минобороны России совместно с региональными властями при участии ассоциации "Российское историческое общество" и общественных объединений, ведущих поисковую работу. Доклад по этой теме Путин ждет до 30 декабря 2023 года.

Кроме того, глава государства поручил рассмотреть возможность передать в музеи артефакты, имеющие отношение к СВО.

"Минобороны России и Минкультуры России при участии общественных объединений, осуществляющих поисковую работу, рассмотреть вопрос о передаче музеям пригодных для музеефикации и экспонирования артефактов, связанных со специальной военной операцией", - указано в списке поручений. Доклад об этом также должен быть представлен до 30 декабря.

Также Путин поручил Минобороны, Минобрнауки и РАН рассмотреть вопрос об организации изучения истории специальной военной операции.

"Рассмотреть вопрос об организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения", - говорится перечне поручений.

Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 30 сентября.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий