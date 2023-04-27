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Посольство РФ во Франции направило ноту в МИД страны из-за летавшего над ним вертолета

Российское посольство в Париже сообщило, что направило ноту протеста в МИД Франции в связи с вертолетным облетом дипмиссии РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Посольство РФ во Франции направило ноту в МИД страны из-за вертолета
© РИА Новости

По информации диппредставительства, облет вертолета Генерального управления гражданской безопасности Франции произошел несколько недель назад.

«В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего», — информировали в посольстве.

Отмечается, что французская сторона не дала «вразумительный» ответ по данной ситуации.

Ранее сообщалось, что старшего дипломата посольства США в Москве вызвали в МИД России, там ему вручили ноту протеста из-за провокационных шагов американского дипломатического представительства. Как рассказали в министерстве, американскому дипломату был сделан официальный демарш с вручением ноты протеста «по поводу провокационных действий дипломатического представительства США, сорвавшего визовое оформление представителям СМИ из журналистского пула» главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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