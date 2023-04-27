Посольство РФ во Франции направило ноту в МИД страны из-за вертолета

Российское посольство в Париже сообщило, что направило ноту протеста в МИД Франции в связи с вертолетным облетом дипмиссии РФ. Об этом сообщает ТАСС.

По информации диппредставительства, облет вертолета Генерального управления гражданской безопасности Франции произошел несколько недель назад.

«В связи с этим посольство направило ноту протеста в МИД Франции с требованием дать разъяснение по поводу произошедшего», — информировали в посольстве.

Отмечается, что французская сторона не дала «вразумительный» ответ по данной ситуации.