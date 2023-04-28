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Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства за дискредитацию ВС РФ

Владимир Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию российской армии и за совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о лишении приобретенного гражданства России
© ТАСС

Закон предусматривает сокращение количества требований более чем к 20 категориям лиц при приеме их в российское гражданство. Также инициатива расширяет полномочия президента по определению людей, которые могут претендовать на упрощенное получение гражданства.

Согласно документу, человек сможет обжаловать в суде решение о лишении приобретенного гражданства за создание угрозы нацбезопасности. Также в законодательство внесли поправку о принятии в гражданство РФ иностранца, заключившего контракт о прохождении службы в российских ВС на срок не менее одного года, и сокращено число статей, по которым можно лишить приобретенного гражданства.

Получить гражданство по упрощенной схеме также смогут ветераны Великой Отечественной войны – бывшие граждане СССР, а также ветераны, за которых ходатайствует орган власти. Также исключается требование об одобрении второго родителя, который является иностранным гражданином.

Лишение гражданства предусматривается в том числе за преступления террористической направленности, тяжкие преступления против государства, а также преступления в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, подделку документов или по добровольному желанию гражданина.

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Помимо этого, гражданство можно потерять за публичный призыв к экстремизму, посягательство на жизнь госслужащего, за организацию вооруженного мятежа, помощь диверсантам и обучение в целях диверсионной деятельности.

26 апреля Совет Федерации РФ одобрил закон о лишении приобретенного гражданства РФ. 18 апреля стало известно, что Госдума одобрила поправку о лишении гражданства за угрозу национальной безопасности России.

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