Путин подвел итог переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров достигли принципиальных договоренностей о развитии двусторонних отношений. Об этом сообщил российских лидер во время церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую», передает ТАСС.