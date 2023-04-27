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Путин подвел итог переговоров с Эрдоганом

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров достигли принципиальных договоренностей о развитии двусторонних отношений. Об этом сообщил российских лидер во время церемонии доставки ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую», передает ТАСС.

Путин подвел итог переговоров с Эрдоганом
© Lenta.ru

«Помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений и в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей», — заявил Путин.

Президент России подключился по видеосвязи к церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую». Ранее 27 апреля главы государств провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и нынешнее состояние зерновой сделки.

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