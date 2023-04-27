Путин утвердил порядок проживания в РФ жителей новых регионов без российского гражданства

Президент Владимир Путин подписал указ, которым утверждаются особенности правового положения жителей новых регионов, решивших не вступать в гражданство РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг.

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Согласно указу, иностранцами будут считаться граждане, проживавшие на территориях новых регионов на день их принятия в состав РФ или ранее проживавшие и выехавшие в РФ, которые заявили о желании сохранить прежнее гражданство и не принесли присягу гражданина РФ.

Такие граждане и лица без гражданства смогут обратиться за выдачей вида на жительство (ВНЖ), при этом будут обязаны пройти государственную дактилоскопическую регистрацию и предоставить ряд документов. Указом установлено, что документы не на русском языке необходимо будет предоставить с переводом. При этом на самих территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей требование о засвидетельствовании перевода не будет применяться до окончания переходного периода.

Срок рассмотрения заявления о выдаче вида на жительство не должен превышать 20 рабочих дней. Поводом для отказа в выдаче ВНЖ может стать предоставление поддельных документов. Также указ устанавливает особенности регистрации таких граждан по месту жительства.