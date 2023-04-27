Захарова: РФ отслеживает возможности создания Украиной "грязной" бомбы

По словам Захаровой, со стороны действующих политических сил Украины также звучали призывы к превентивным ядерным ударам по России. «Оценка этим совершенно неадекватным и абсолютно неприемлемым идеям нами неоднократно давалась. Мы не считаем нужным заниматься разбором каждого болезненного выкрика из тех, что в избытке звучат от представителей киевского режима, потому что они действительно находятся порой в каком-то болезненном, неадекватном состоянии, и все это видят», – добавила глава МИД России.