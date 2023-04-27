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Захарова:  РФ следит за возможным созданием «грязной» бомбы Украиной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва тщательно следит за возможным созданием Украиной ядерного оружия, либо «грязной» бомбы. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова: РФ отслеживает возможности создания Украиной "грязной" бомбы
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«Что касается возможностей для обретения Украиной ядерного оружия либо создания "грязной" бомбы, то любые признаки подобной активности самым тщательным образом отслеживаются профильными российскими ведомствами», – заявила она.

Захарова также добавила, что некоторые слова президента Украины Владимира Зеленского «трудно трактовать иначе», чем призыв к пересмотру безъядерного статуса Украины.

По словам Захаровой, со стороны действующих политических сил Украины также звучали призывы к превентивным ядерным ударам по России. «Оценка этим совершенно неадекватным и абсолютно неприемлемым идеям нами неоднократно давалась. Мы не считаем нужным заниматься разбором каждого болезненного выкрика из тех, что в избытке звучат от представителей киевского режима, потому что они действительно находятся порой в каком-то болезненном, неадекватном состоянии, и все это видят», – добавила глава МИД России.

Ранее Захарова заявила, что Россия не намерена идти по пути ядерной эскалации.

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