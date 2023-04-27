Суд Белгорода приговорил мужчину к четырем годам колонии за попытку присоединиться к ВСУ

Управление ФСБ Белгородской области сообщило, что Белгородский областной суд приговорил к четырем годам колонии планировавшего выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ 21-летнего жителя Ростова-на-Дону, передает ТАСС. "Решением Белгородского областного суда обвиняемый признан виновным в указанном преступлении и приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", - сказано в сообщении. Отмечается, что арестованный намеревался принять участие в военных действиях против РФ в составе формирования "Легион "Свобода России". Возбуждено уголовное дело за госизмену. Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил военнослужащего из Ростовской области к 14 годам колонии строгого режима за госизмену и незаконный доступ к гостайне.