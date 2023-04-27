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Путин подключился по видеосвязи к церемонии на АЭС «Аккую»

Президент России Владимир Путин подключился по видеосвязи к церемонии завоза ядерного топлива на атомную электростанцию (АЭС) «Аккую» в Турции. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подключился по видеосвязи к церемонии на АЭС «Аккую»
© РИА Новости

После того, как топливо прибудет на первый энергоблок АЭС, станция получит статус объекта ядерной энергетики. Для участия в церемонии по видеосвязи включился также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Политик появился в прямом эфире впервые после болезни. Лидеры стран приветственно помахали друг другу.

Ранее 27 апреля главы государств провели телефонные переговоры. Президенты обсудили ситуацию на Украине и нынешнее состояние зерновой сделки, а турецкий лидер предложил идею создания рабочей группы для мирного урегулирования ситуации с Киевом.

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