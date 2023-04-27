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30 минут назад

Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции

Российская Газетаиещё 1

Президент РФ Владимир Путин на церемонии по доставке топлива на первую в Турции атомную станцию "Акуую" поздравил всех с новым значимым этапом в реализации одного из крупнейших в истории российско-турецких отношений совместных проектов.

Путин назвал АЭС "Аккую" важнейшим проектом России и Турции
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

"Это строительство в Турции первой атомной электростанции. Этот флагманский проект несет как обоюдные экономические выгоды, так и, безусловно, способствует укреплению многопланового партнерства между двумя нашими государствами, которое опирается на принципы добрососедства, взаимного уважения интересов друг друга", - заявил глава государства.

Путин ответил, что как только "Аккую" заработает на полную мощь, она сможет покрыть до 10% потребностей в электроэнергии Турции.

Политика,Владимир Путин,АЭС Аккую,
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