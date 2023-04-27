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Путин сообщил о достигнутых принципиальных договоренностях с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о развитии двусторонних отношений, главное из которых - углубление взаимодействия в экономике и торговле.

Во время церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую" Путин рассказал о содержании своего телефонного разговора в четверг с Эрдоганом. "Естественно, помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений и в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей", - подчеркнул Путин.

Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

"Главное - мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга", - сказал российских лидер.

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