Путин сообщил о достигнутых принципиальных договоренностях с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о развитии двусторонних отношений, главное из которых - углубление взаимодействия в экономике и торговле.

Во время церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую" Путин рассказал о содержании своего телефонного разговора в четверг с Эрдоганом. "Естественно, помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений и в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей", - подчеркнул Путин.