Путин сообщил о достигнутых принципиальных договоренностях с Эрдоганом

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что договорился с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом о развитии двусторонних отношений, главное из которых - углубление взаимодействия в экономике и торговле.
Во время церемонии доставки ядерного топлива на "Аккую" Путин рассказал о содержании своего телефонного разговора в четверг с Эрдоганом. "Естественно, помимо сотрудничества в сфере мирного атома мы обсуждали и другие актуальные вопросы развития всего комплекса российско-турецких отношений и в этой связи достигнут целый ряд принципиально важных совместных договоренностей", - подчеркнул Путин.
"Главное - мы условились и далее углублять взаимодействие в экономике и торговле, стимулировать поступательный рост двустороннего товарооборота, который по итогам 2022 года превысил 62 млрд долларов, а также поощрять приток встречных инвестиций, помогать бизнес-структурам двух государств выходить на рынки друг друга", - сказал российских лидер.