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Путин: антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам

Президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции в области удобрений нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам.

Путин: антироссийские санкции нанесли серьёзный ущерб развивающимся странам
© РИА Новости

«Те, кто вводил санкции, они вводили санкции против нас, но больше всего ущерба получили развивающиеся рынки», — приводит РИА Новости его слова на встрече с главой Российской ассоциации производителей удобрений Андреем Гурьевым.

Путин подчеркнул, что речь идёт о рынках «Африки, Латинской Америки и Азии».

Ранее стало известно, что Всемирная продовольственная программа вывезла из Риги в Кению первую партию из 200 тыс. тонн российских минеральных удобрений, принадлежащих предприятиям, находящимся под санкциями ЕС.

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