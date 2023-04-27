Захарова не исключила версию поджога культурного центра РФ на Кипре

На данный момент причины пожара в Российском центре науки и культуры на Кипре выясняются, не исключается версия преднамеренного поджога. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что пожар в центре произошел 26 апреля и привел к повреждению внешней части стены и кровли актового зала отдела культуры Посольства РФ в Никосии. Его сотрудники успели своевременно эвакуировать всех находящихся в помещении посетителей и персонал, поэтому в результате возгорания никто не пострадал, отметила Захарова.

«Выражаем признательность МИД Кипра, специалистам пожарной службы, правоохранительных органов и других структур за оказанную поддержку, высокий профессионализм и эффективные меры по борьбе с огнем и обеспечению безопасности людей», — добавила она.

При этом, по словам Захаровой, на данный момент причины возгорания все еще выясняются и не исключается «версия преднамеренного поджога». На фоне этого посольство находится «в тесном контакте с представителями местных компетентных служб» с целью установления в кратчайшие сроки всех обстоятельств происшествия.