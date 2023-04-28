Эрдоган предложил Путину продлить зерновую сделку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным предложил ему продлить зерновую сделку. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники в администрации главы турецкого государства, передает ТАСС.
По информации издания, Путин в ответ подчеркнул, что Москва придает значение предложениям Турции. Отмечается, что этот вопрос могут обсудить с ООН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия зерновой сделки, которые касаются российского продовольствия и удобрений, не выполняются. Он оценил состояние и перспективы продления черноморских договоренностей фразой «воз и ныне там».