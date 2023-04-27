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Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры. Об этом сообщает телеканал TRT.

«Согласно последним новостям, президент Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении СМИ.

В Турции сообщили, что Эрдоган перенес сердечный приступ

Ранее сообщалось, что президент Турции на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине. Отмечалось, что Эрдоган поддерживает контакты с президентами России и Украины, призывая стороны к переговорам и предлагая посредничество Анкары в данном вопросе.

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