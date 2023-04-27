Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Ранее сообщалось, что президент Турции на предстоящих переговорах с российским лидером Владимиром Путиным намерен вновь предложить посредничество Анкары для урегулирования ситуации на Украине. Отмечалось, что Эрдоган поддерживает контакты с президентами России и Украины, призывая стороны к переговорам и предлагая посредничество Анкары в данном вопросе.