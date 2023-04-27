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34 минуты назад

Путин наделил правительство новыми полномочиями в отношении Украины

Лера Букина

Правительство теперь может делать временные исключения из специальных экономических мер в отношении Украины, которые были введены в 2018 году. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. Его опубликовали на официальном портале правовой информации.

Путин наделил правительство новыми полномочиями в отношении Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ дополняется одним пунктом. В нем указано, что кабмину предоставляется полномочие «по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных в соответствии с настоящим указом».

Новый указ распространяется на правоотношения, которые возникли с 22 октября 2018 года. Указ вступает в силу с четверга, 27 апреля.

Ранее президентом был подписан указ об ответе на изъятие российских активов за рубежом и ограничение прав собственности. Документ утверждает перечень иностранных активов, которые в качестве ответной меры передаются во временное управление Росимущества.

Политика,Владимир Путин,Росимущество,
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