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Сенатор Пушков уличил президента Молдавии Санду в попытке обвинить РФ во всех бедах страны

Президент Молдавии Майя Санду не имеет никакой вменяемой программы и политики развития страны, кроме бесконечных рассказов о "плохой России", заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Пушков уличил Санду в попытке обвинить РФ во всех бедах страны
© РИА Новости

В своем Telegram-канале он отметил, что молдавский политик уверена, что в республике наступит "рай" в случае присоединения к Евросоюзу.

"Санду не способна ни на что, кроме как обвинять Россию во всех бедах Молдавии. У Санду нет никакой вменяемой программы и политики развития страны, кроме бесконечных рассказов о "плохой России", которая по-прежнему поставляет в Молдавию газ, и столь же бесконечных рассказов о том, какой рай наступит в Молдавии, когда она станет членом ЕС и заживет, "как в Европе". На эту удочку авторы майдана и госпереворота в Киеве поймали большую часть населения Украины, но рай отчего-то ни в 2015, ни в 2018, ни в 2021-ом так и не наступил", - написал Пушков.

Как указал сенатор, жителям Молдавии уже 30 лет различные либеральные политики обещают "радости за еврогоризонтом". Он также добавил, что это лишь способ для прихода к власти.

"Причем Санду и ей подобные даже не либералы. У западных либералов есть программа действий и развития экономики, какими бы дефектами и пороками она ни страдала. Нет, Санду и ей подобные - это всего лишь прозападные бюрократы, имитаторы, продавцы обещаний, поддерживаемые Западом для включения еще одной территории юго-востока в сферу своего влияния. И отрабатывающие эту поддержку постоянными нападками на Россию", - подчеркнул Пушков.

Ранее сообщалось, что Санду обвинила Россию в попытках "дестабилизации обстановки" в Молдавии.

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