Пушков уличил Санду в попытке обвинить РФ во всех бедах страны

"Санду не способна ни на что, кроме как обвинять Россию во всех бедах Молдавии. У Санду нет никакой вменяемой программы и политики развития страны, кроме бесконечных рассказов о "плохой России", которая по-прежнему поставляет в Молдавию газ, и столь же бесконечных рассказов о том, какой рай наступит в Молдавии, когда она станет членом ЕС и заживет, "как в Европе". На эту удочку авторы майдана и госпереворота в Киеве поймали большую часть населения Украины, но рай отчего-то ни в 2015, ни в 2018, ни в 2021-ом так и не наступил", - написал Пушков.