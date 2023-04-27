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Захарова напомнила, что дед Зеленского воевал против фашизма

На традиционном брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что родной дед украинского президента Владимира Зеленского воевал против коричневой чумы. Об этом пишет «АиФ».

Захарова напомнила, что дед Зеленского воевал против фашизма
© globallookpress.com

«Мне страшно представить, что он сказал бы своему внучку, увидев то, что сейчас происходит», — отметила Захарова.

Ранее Захарова саркастически ответила на призыв заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Мельника об увеличении военной помощи Украине, предложив вместо этого снять нижнее белье.

Ранее представитель МИД сравнила гибель 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году с преступлениями, совершенными украинскими националистами в Хатыни во время ВОВ. Она также добавила, что за эти события до сих пор никто не понес наказания.

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