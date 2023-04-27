Захарова напомнила, что дед Зеленского воевал против фашизма

«Мне страшно представить, что он сказал бы своему внучку, увидев то, что сейчас происходит», — отметила Захарова.

Ранее представитель МИД сравнила гибель 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году с преступлениями, совершенными украинскими националистами в Хатыни во время ВОВ. Она также добавила, что за эти события до сих пор никто не понес наказания.