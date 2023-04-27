О здоровье Эрдогана и границах Украины: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов о здоровье турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и границах Украины. Главные заявления Пескова с очередного брифинга собрало ТАСС.

О здоровье Эрдогана

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СМИ сообщили, что 25 апреля во время прямого эфира, посвященного выборам, Эрдогану стало плохо.

Трансляцию начали на полтора часа позже, а затем прервали на 20 минут. Турецкий президент позже объяснил зрителям, что у него «сильно заболел живот».

Сначала СМИ писали, что у Эрдогана желудочный грипп, а вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что это была легкая простуда. 26 апреля в соцсетях появилась информация, что у Эрдогана обострились проблемы с сердцем и он перенес инфаркт. Несколько мероприятий с участием президента были отменены.

Песков заявил, что Кремлю неизвестно о проблемах Эрдогана со здоровьем.

Он подчеркнул, что на 27 апреля запланирован телефонный разговор и «содержательное общение» Эрдогана и президента РФ Владимира Путина.

О разговоре Си и Зеленского

26 апреля состоялись телефонные переговоры главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского - впервые с начала боевых действий в феврале 2022-го.

Зеленский назвал беседу «долгой и содержательной». Он выразил надежду, что разговор с Си и назначение посла Украины в Китае «придадут мощный импульс» развитию двусторонних отношений.

Си пообещал, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Также было объявлено, что Пекин направит на Украину своих спецпредставителей для консультаций по урегулированию кризиса.

Песков подчеркнул, что переговоры - суверенное дело Китая и Украины и «абсолютно вопрос их двустороннего диалога».

Он добавил, что в России поддерживают инициативы по урегулированию украинского кризиса.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей», - заключил Песков.

О планах Украины по покушению на Путина

Немецкие СМИ написали, что украинские спецслужбы якобы пытались организовать покушение на президента России с помощью дрона-камикадзе.

Песков назвал такие новости «желтыми измышлениями» и заявил, что в Кремле с ними не знакомились.

«Сейчас много таких разных «желтых измышлений». Это не повод со всем этим знакомиться», - подчеркнул он.

О границах Украины

Песков заявил, что на мартовских переговорах в Москве Путин и Си не обсуждали возможность возвращения Украины в границы 1991 года.

«Нет, об этом речи не шло», - подчеркнул Песков.

Также он рассказал, что контактов Путина и Си в ближайшее время не планируется.

О высылке российских дипломатов

22 апреля в МИД России заявили, что немецкие власти решили массово выслать российских дипломатов. 25 апреля МИД Швеции объявил о высылке пяти российских дипломатов, деятельность которых «несовместима с дипломатическим статусом», а двумя неделями ранее Норвегия объяснила этой же причиной высылку 15 сотрудников посольства РФ.

Песков подчеркнул, что каждая очередная высылка дипломатов из ЕС «сужает базу для продолжения дипломатических отношений» и «не может оставаться без какой-то взаимности».