Захарова сравнила события в Доме профсоюзов в Одессе с трагедией в Хатыни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила гибель людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе с преступлениями, совершенными украинскими националистами в Хатыни во время Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Она отметила, что расследование инцидента так и не проводилось, а виновные в преступлении до сих пор не понесли наказания. Кроме того, многие из тех, кто совершал акты насилия над людьми, были засняты на камеру, но остались на свободе и занимались общественной деятельностью на Украине.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2014 года, когда активисты движения «Антимайдан» разрушили палаточный городок на Куликовом поле в знак протеста против смены власти в стране. Вспыхнули столкновения между активистами «антимайдана» и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками движения «Евромайдан».