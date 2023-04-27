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Захарова сравнила события в Доме профсоюзов в Одессе с трагедией в Хатыни

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила гибель людей при пожаре в Доме профсоюзов в Одессе с преступлениями, совершенными украинскими националистами в Хатыни во время Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Захарова сравнила события в Доме профсоюзов в Одессе с трагедией в Хатыни
© РИА Новости

Она отметила, что расследование инцидента так и не проводилось, а виновные в преступлении до сих пор не понесли наказания. Кроме того, многие из тех, кто совершал акты насилия над людьми, были засняты на камеру, но остались на свободе и занимались общественной деятельностью на Украине.

Напомним, трагедия произошла 2 мая 2014 года, когда активисты движения «Антимайдан» разрушили палаточный городок на Куликовом поле в знак протеста против смены власти в стране. Вспыхнули столкновения между активистами «антимайдана» и футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками движения «Евромайдан».

В результате был разрушен палаточный городок и сожжен Дом профсоюзов, где находились представители движения «Антимайдан». Инцидент унес жизни 48 человек, более 250 получили ранения.

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