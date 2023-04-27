Кремлю неизвестно о "трудностях" со здоровьем Эрдогана

Кремль не знает о том, чтобы у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана были проблемы со здоровьем, в ближайшее время российский лидер Владимир Путин планирует пообщаться с ним, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Нам неизвестно ничего об этих "трудностях". Мы готовимся к телефонному разговору сегодня и к содержательному общению двух президентов", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Москва предложить помощь своих медиков на фоне появившихся в СМИ публикаций и трудностях со здоровьем у Эрдогана.
Ранее центр по борьбе с дезинформацией, учрежденный под эгидой администрации президента Турции, обратил внимание на появившуюся в соцсетях информацию о якобы перенесенном Эрдоганом инфаркте. В ведомстве подчеркнули, что утверждения о сердечном приступе и госпитализации турецкого лидера не соответствуют действительности.