Кремлю неизвестно о "трудностях" со здоровьем Эрдогана

"Нам неизвестно ничего об этих "трудностях". Мы готовимся к телефонному разговору сегодня и к содержательному общению двух президентов", - сказал он в ответ на вопрос, готова ли Москва предложить помощь своих медиков на фоне появившихся в СМИ публикаций и трудностях со здоровьем у Эрдогана.