$81.63+0.0890.14+0.11
32 минуты назад

В Кремле прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Газета.Ruиещё 6

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года.

Песков уточнил, что речь о возвращении Украины в границы 1991 года во время встречи Путина и Си Цзиньпина не шла.

Он добавил что информация, которую обсуждали в телефонном разговоре президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин, не является закрытой и до этого неоднократно излагалась.

На вопрос журналиста, что означает заявление представителей офиса Зеленского о том, что стороны нашли точки соприкосновения, Песков отметил, что в Кремле знают, о чем идет речь.

«Она (информация. — «Газета.Ru») не закрытая, она излагалась неоднократно. И Зеленским, и нашими китайскими партнерами. Публично озвучивались параметры этих планов», — пояснил представитель Кремля.

В Китае оценили разговор Си Цзиньпина с Зеленским

Ранее Зеленский после диалога с главой КНР заявлял о неприемлемости территориальных компромиссов.

Политика,Видео,Владимир Зеленский,Цзиньпин Си,Дмитрий Песков,Владимир Путин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий