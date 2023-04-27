В Кремле прокомментировали разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга рассказал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не обсуждали вопрос возвращения Украины в границы 1991 года.

Песков уточнил, что речь о возвращении Украины в границы 1991 года во время встречи Путина и Си Цзиньпина не шла.

Он добавил что информация, которую обсуждали в телефонном разговоре президент Украины Владимир Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин, не является закрытой и до этого неоднократно излагалась.

На вопрос журналиста, что означает заявление представителей офиса Зеленского о том, что стороны нашли точки соприкосновения, Песков отметил, что в Кремле знают, о чем идет речь.

«Она (информация. — «Газета.Ru») не закрытая, она излагалась неоднократно. И Зеленским, и нашими китайскими партнерами. Публично озвучивались параметры этих планов», — пояснил представитель Кремля.