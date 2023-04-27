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Песков рассказал о позднем визите Путина в Кремль

Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 апреля поздно вечером приехал в Кремль, чтобы на следующей день с раннего утра проводить там встречи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков рассказал о позднем визите Путина в Кремль
© Российская Газета

Ранее видео с кортежем главы государства, который направился в Кремль, появилось в телеграм-каналах.

"У Путина есть квартира в Кремле, где он часто ночует. Вчера у него была работа в Огарево, закончив все дела в Огарево, потому что сегодня он достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль", - рассказал представитель президента.

По его словам, это обычная практика, президент часто так делает.

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