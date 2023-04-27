Песков рассказал о позднем визите Путина в Кремль
Президент РФ Владимир Путин в среду, 26 апреля поздно вечером приехал в Кремль, чтобы на следующей день с раннего утра проводить там встречи. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее видео с кортежем главы государства, который направился в Кремль, появилось в телеграм-каналах.
"У Путина есть квартира в Кремле, где он часто ночует. Вчера у него была работа в Огарево, закончив все дела в Огарево, потому что сегодня он достаточно рано начал проводить встречи в Кремле, он переехал в Кремль", - рассказал представитель президента.
По его словам, это обычная практика, президент часто так делает.