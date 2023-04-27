В Госдуме оценили резолюцию США о границах Украины 1991 года

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал резолюцию США о возвращении Украины к границам 1991 года спекуляциями и политическим бредом. Как сообщает РИА Новости, парламентарий подчеркнул, что такой вариант исключен.

Шеремет заявил, что Россия не будет «торговать своими территориями», а Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются историческими землями России и «воссоединились с ней навсегда». По мнению депутата, заявлениями киевских политиков движет страх и растерянность. Он рекомендовал агрессорам «не терять даром время и закупать белую материю», которая может им скоро пригодиться.