В Госдуме оценили резолюцию США о границах Украины 1991 года
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал резолюцию США о возвращении Украины к границам 1991 года спекуляциями и политическим бредом. Как сообщает РИА Новости, парламентарий подчеркнул, что такой вариант исключен.
Шеремет заявил, что Россия не будет «торговать своими территориями», а Крым, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области являются историческими землями России и «воссоединились с ней навсегда». По мнению депутата, заявлениями киевских политиков движет страх и растерянность. Он рекомендовал агрессорам «не терять даром время и закупать белую материю», которая может им скоро пригодиться.
Напомним, что члены палаты представителей США от Республиканской и Демократической партий готовят резолюцию по Украине. Она будет призывать завершить конфликт и восстановить украинские границы по состоянию на 1991 год. Кроме того, авторы считают, что Киев должен войти в состав НАТО, а Москва — выплатить компенсации.