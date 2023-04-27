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FlightRadar24: президентский борт направляется в Анталию перед открытием АЭС «Аккую»

Президентский борт Tu-214PU Специального летного отряда «Россия» был замечен в небе, летящим в сторону Турции. Информация появилась в telegram-канале FlightRadar24 Air Force.

FlightRadar24: российский спецборт направляется в Анталию
© РИА Новости

«Спецборт Tu-214PU спешит из Москвы в турецкую Анталью», — говорится в сообщении telegram-канала.

Там уточнили, что самолет ведут не в общем потоке, а в закрытом для перелетов гражданской авиации «небе». Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, «Специальный летный отряд „Россия“» осуществляет персональное обслуживание президента РФ, председателя правительства, министра иностранных дел и других должностных лиц.

Ранее сообщалось, что российский лидер примет участие в церемонии загрузки топлива на турецкую АЭС «Аккую», передает Life. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин будет участвовать в открытии по видеоконференции.

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