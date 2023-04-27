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Посол Андреев назвал произволом изъятие денег со счетов посольства РФ в Польше

Посол России в Варшаве Сергей Андреев назвал решение об изъятии денег со счетов дипредставительства РФ в Польше произволом и нарушением Венской конвенции о праве международных договоров. Об этом он сообщил в эфире Первого канала, передает ТАСС.

Посол Андреев назвал произволом изъятие денег со счетов посольства РФ в Польше
© РИА Новости

"Это правовой произвол, мягко говоря, само собой разумеется, что это вопиющее нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях — тоже давным-давно известно", — сказал Андреев.

26 апреля глава дипмиссии РФ в Польше рассказал, что посольство получило уведомление от прокуратуры о том, что средства со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander перечислены на счета прокуратуры, после этого банк сообщил, что прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета. Андреев уточнил, что речь идет о "значительных средствах", которые находились на счетах как в американских долларах, так и в польских злотых.

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