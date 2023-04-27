Володин обвинил Байдена в теракте на «Северных потоках»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что теракт на «Северных потоках», геноцид мирного населения на Украине, а также разрушение европейской экономики — преступления, которые совершил Джо Байден. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Володин прокомментировал заявления Байдена об участии в выборах президента в 2024 году и заявил, что причиной этого является желание главы государства избежать ответственности за свои преступления. В «далеко не полный перечень» проступков Байдена спикер Госдумы также внес создание военных биолабораторий по всему миру, коррупционный бизнес его семьи на Украине, а также развязывание украинского конфликта.

Напомним, что 25 апреля Байден официально объявил, что будет выдвигаться на выборах президента США в 2024 году. Вместе с ним вице-премьером пойдет избираться Камала Харрис, которая сейчас занимает эту должность.