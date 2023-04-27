Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что по состоянию на апрель 2023 года в американских тюрьмах находятся более ста россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Антонов посетил административный центр содержания под стражей в Бруклине (Нью-Йорк) и встретился с арестованными гражданами РФ Анатолием Легкодымовым и Дмитрием Украинским.

Дипломат подчеркнул, что российские дипломаты посещают и продолжат посещать соотечественников в «американских застенках».

«Мы будем стремиться охватить каждого, кто находится сегодня в американской тюрьме», - пообещал посол.

В июне 2022 года власти Таиланда экстрадировали в США гражданина России Дмитрия Украинского по делу о кибермошенничестве и отмывании денег. Его экстрадицию также требовала Россия, причем разрешение на его выдачу в РФ было выдано раньше, чем в США.