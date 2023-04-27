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22 минуты назад

Посол РФ назвал количество россиян в тюрьмах США

Мария Иванова

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что по состоянию на апрель 2023 года в американских тюрьмах находятся более ста россиян. Об этом сообщает ТАСС.

Антонов посетил административный центр содержания под стражей в Бруклине (Нью-Йорк) и встретился с арестованными гражданами РФ Анатолием Легкодымовым и Дмитрием Украинским.

Дипломат подчеркнул, что российские дипломаты посещают и продолжат посещать соотечественников в «американских застенках».

«Мы будем стремиться охватить каждого, кто находится сегодня в американской тюрьме», - пообещал посол.

В июне 2022 года власти Таиланда экстрадировали в США гражданина России Дмитрия Украинского по делу о кибермошенничестве и отмывании денег. Его экстрадицию также требовала Россия, причем разрешение на его выдачу в РФ было выдано раньше, чем в США.

Россиянина в США обвинили в шпионаже

40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова задержали в Майами в январе 2023 года. Американский Минюст назвал его мажоритарным владельцем криптобиржи Bitzlato, которую в США обвиняют в отмывании денег и сотрудничестве с российским даркнет-рынком «Гидра», одной из крупнейших в мире онлайн-площадок по продаже наркотиков.

Политика,Видео,Анатолий Антонов,
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