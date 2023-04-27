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"Известия": ГД разработала законопроект по борьбе с "потребительским терроризмом"

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" разработали законопроект по борьбе с так называемым потребительским терроризмом, который обяжет граждан писать жалобу застройщикам перед обращением в суд в случае некачественного возведения первичного жилья. Законопроект получил поддержку Минстроя, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства первому замглавы фракции Дмитрию Вяткину.

ГД разработала законопроект по борьбе с "потребительским терроризмом"
© РИА Новости

Член комитета от той же партии Сергей Колунов рассказал "Известиям", что проект предполагает обязать застройщика устранять недостатки жилья за свой счет, а граждане смогут обращаться в суд в том случае, если девелопер этого не сделает. "Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в согласованный с дольщиком срок, который не должен превышать 20 календарных дней", - отметил он.

В последние годы объемы "потребительского терроризма" в сфере строительства растут, добавил Колунов. Зачастую сами владельцы становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний, которые зарабатывают на их доверии, выставляя необоснованные претензии и штрафы.

Как пишет издание, законопроект предусматривает, что в случае неисполнения застройщиком своих обязательств собственник будет вправе потребовать соразмерного снижения цены договора или возмещения затрат на устранение недостатков третьими лицами.

Законопроект планируется внести в нижнюю палату парламента в ближайшее время.

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