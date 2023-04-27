ГД разработала законопроект по борьбе с "потребительским терроризмом"

Депутаты комитета Госдумы по строительству и ЖКХ от "Единой России" разработали законопроект по борьбе с так называемым потребительским терроризмом, который обяжет граждан писать жалобу застройщикам перед обращением в суд в случае некачественного возведения первичного жилья. Законопроект получил поддержку Минстроя, сообщает в четверг газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства первому замглавы фракции Дмитрию Вяткину.

Член комитета от той же партии Сергей Колунов рассказал "Известиям", что проект предполагает обязать застройщика устранять недостатки жилья за свой счет, а граждане смогут обращаться в суд в том случае, если девелопер этого не сделает. "Застройщик за свой счет должен будет получить заключение специалистов, состоящих в едином реестре, а затем добровольно устранить нарушения в согласованный с дольщиком срок, который не должен превышать 20 календарных дней", - отметил он.

В последние годы объемы "потребительского терроризма" в сфере строительства растут, добавил Колунов. Зачастую сами владельцы становятся жертвами недобросовестных юристов и компаний, которые зарабатывают на их доверии, выставляя необоснованные претензии и штрафы.

Как пишет издание, законопроект предусматривает, что в случае неисполнения застройщиком своих обязательств собственник будет вправе потребовать соразмерного снижения цены договора или возмещения затрат на устранение недостатков третьими лицами.