В Госдуме анонсировали разработку нового Уголовного кодекса

Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью РФ, она будет начала после завершения систематизации Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

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«Сначала надо провести работу по систематизации законодательства об административных правонарушениях. А потом надо будет заняться разработкой нового УК. Очевидно, с ним надо работать», — заявил депутат.

По его словам, «сейчас Минюст готовит новый КоАП и Административный процессуальный кодекс», после чего документ будет направлен в правительство, а затем в Госдуму. «Работа ведется, я бы спешку не устраивал, это очень важно», — отметил парламентарий.

«На первом месте по противоречивости и разношерстности у нас не УК, а все-таки КоАП. К тому же, как считаю, КоАП и УК связанные вещи: есть преюдиция», — подчеркнул Крашенинников.