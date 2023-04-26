Антонов заявил о невозможности изоляции российской делегации в Нью-Йорке

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что ни о какой изоляции российской делегации не может быть и речи. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Антонова, власти Соединенных Штатов «хотели устроить холодную атмосферу Лаврову» в ходе визита в Нью-Йорк.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке отметил, что попытки НАТО развалить Россию привели к тому, что население страны сплотилось.