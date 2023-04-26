В Госдуме отреагировали на изъятие средств посольства РФ в Польше

Депутат назвал изъятие средств посольства в Польше «гоп-стопом»
Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что изъятие средств посольства в Польше является «политическим гоп-стопом». Об этом сообщает РИА Новости.
«Это не просто нарушение Венской конвенции и международного права… Фактически это нападение на нашу страну, захват нашего имущества. Моя точка зрения: арест здания польского посольства и понижение уровня дипотношений до временного проверенного», – считает Морозов.
Депутат также добавил, что в ответ на это России необходимо «поставить на место польского шакала».
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России.