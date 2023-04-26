Посол Антонов ответил на слухи об «изоляции» Лаврова в США

Речи об изоляции министра иностранных дел Сергея Лаврова и российской делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке нет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передают СМИ. По его словам, Вашингтон планировал организовать для Лаврова «холодную атмосферу».