Посол Антонов ответил на слухи об «изоляции» Лаврова в США

Посол Антонов опроверг слухи об «изоляции» Лаврова в США
Речи об изоляции министра иностранных дел Сергея Лаврова и российской делегации в ходе визита в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке нет. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов, передают СМИ. По его словам, Вашингтон планировал организовать для Лаврова «холодную атмосферу».
У США не получилось изолировать российскую делегацию, подчеркнул дипломат. Министр иностранных дел выступил на заседании Совбеза ООН. Глава внешнеполитического ведомства констатировал, что мир подошел к опасной черте.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила власти США в «геноциде» российских журналистов, сообщает «Радиоточка НСН».
Национальная Служба Новостей: главные новости