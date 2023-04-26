Песков пообещал Польше ответ после изъятия денег со счетов России

«Обязательно стоит», — пообещал он, отвечая на вопрос о том, нужно ли Польше ждать ответных мер со стороны России.

Ранее 26 апреля российское посольство в Варшаве сообщило, что получило уведомление от прокуратуры Польши об изъятии средств со счетов посольства и торгового представительства в банке Santander. После этого банк прекратил сотрудничество с посольством и закрыл счета, на которых были значительные средства как в долларах США, так и в польских злотых.