Генконсул России на Шпицбергене ответил на обвинения в связях с разведкой
Генконсул России в Баренцбурге на Шпицбергене Андрей Чемерило ответил на обвинения в связях с разведкой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Напомним, что ранее норвежская телерадиокомпания NRK предъявила генконсулу обвинения в связях с военной разведкой. По словам Чемерило, выдвинутые обвинения не имеют под собой оснований и являются провокацией.
«Ссылаясь на данные из "многочисленных источников", среди которых, очевидно, не было ни одного официального или государственного, были предъявлены безосновательные обвинения в связи со спецслужбами. Следуя непонятной логике "расследователей", все, кто когда-либо проживал или был зарегистрирован в непосредственной близости от каких-то военных или режимных объектов в Российской Федерации, должны иметь к ним отношение в настоящее время. Это все, что было предъявлено мне», – заявил он.
Чемерило также добавил, что отправил в МИД Норвегии свою полную биографию. Он напомнил, что его кандидатура была одобрена всеми министерствами Норвегии.
«Через консульский департамент и отдел стран Европы, где я проработал последние 10 лет, прошли десятки согласований иностранных генеральных консулов. И не грех было бы попросить норвежских "горе-расследователей" опубликовать или ознакомиться с биографиями хотя бы последних двух моих норвежских коллег, назначенных главами норвежских генконсульств в России и имеющих большой жизненный опыт», – отметил он.
Помимо этого, дипломат также заявил о том, норвежские СМИ вырвали из контекста его слова, данные в обширном письменном интервью. Это, по мнению Чемерило, указывает на на заказной характер обвинений.
Ранее посольство России в Осло опровергло утверждения о связи генконсула России на Шпицбергене со спецслужбами.