Генконсул России на Шпицбергене ответил на обвинения в связях с разведкой

«Ссылаясь на данные из "многочисленных источников", среди которых, очевидно, не было ни одного официального или государственного, были предъявлены безосновательные обвинения в связи со спецслужбами. Следуя непонятной логике "расследователей", все, кто когда-либо проживал или был зарегистрирован в непосредственной близости от каких-то военных или режимных объектов в Российской Федерации, должны иметь к ним отношение в настоящее время. Это все, что было предъявлено мне», – заявил он.