В Госдуму внесен пакет поправок о контроле за иноагентами

В Госдуму внесен пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов. Об этом журналистам сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.

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"Для нас крайне важно устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы", - подчеркнул он.

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Лишение поддержки и предупреждения

Поправки инициированы в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" :

Члены комиссии предлагают:

- ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки.

"Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку нашего государства. А это разные виды поддержки", - пояснил Пискарев;

- закрепить за Министерством юстиции полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.

"На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов", - уточнил парламентарий;

- соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца.

Новые штрафы для нарушителей

Параллельно в Кодексе об административных правонарушениях предлагается прописать штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах:

на граждан в размере до 50 тысяч рублей;на должностных лиц - до 100 тысяч рублей;на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.

"Предложенные изменения помогут наладить контроль за деятельностью организаций и физлиц-иноагентов и пресечь попытки с их стороны обойти требования российских законов при поддержке иных лиц и организаций", - считает Василий Пискарев.