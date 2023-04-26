В Госдуму внесен пакет поправок о контроле за иноагентами
В Госдуму внесен пакет поправок в законодательство в сфере контроля за деятельностью иноагентов. Об этом журналистам сообщил председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев.
"Для нас крайне важно устранить любые лазейки и пробелы для тех, кто находится под иностранным влиянием и пытается обойти наши законы", - подчеркнул он.
Лишение поддержки и предупреждения
Поправки инициированы в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" :
Члены комиссии предлагают:
- ввести запрет на получение иноагентами государственной имущественной поддержки.
"Сейчас они не вправе получать лишь финансовую поддержку нашего государства. А это разные виды поддержки", - пояснил Пискарев;
- закрепить за Министерством юстиции полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.
"На данный момент Минюст реализует госконтроль исключительно в отношении деятельности иноагентов", - уточнил парламентарий;
- соответственно, при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца.
Новые штрафы для нарушителей
Параллельно в Кодексе об административных правонарушениях предлагается прописать штрафы за невыполнение в установленный срок законного предписания Минюста России об устранении нарушений законодательства от иноагентах:
на граждан в размере до 50 тысяч рублей;на должностных лиц - до 100 тысяч рублей;на юридических лиц - до 300 тысяч рублей.
"Предложенные изменения помогут наладить контроль за деятельностью организаций и физлиц-иноагентов и пресечь попытки с их стороны обойти требования российских законов при поддержке иных лиц и организаций", - считает Василий Пискарев.
По его словам, Минюст России получит возможность контролировать исполнение законодательства о деятельности иноагентов, проводить профилактическую работу с нарушителями и, при необходимости, привлекать тех, кто не соблюдает закон, к административной ответственности.