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1 час назад

В МИД РФ прокомментировали переговоры лидеров Китая и Украины

Парламентская газета

Киев демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на урегулирование кризиса. На это указала официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова, комментируя телефонный разговор лидеров Китая и Украины с точки зрения перспектив урегулирования ситуации. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ прокомментировали переговоры лидеров Китая и Украины
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

В МИД отметили готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса, а также указали на созвучность подходов Москвы и Пекина в этом вопросе.

Однако, по словам Захаровой, проблема заключается не «в недостатке хороших планов». Киев не принимает инициативы по урегулированию конфликта и выдвигает ультиматумы с заведомо нереалистичными требованиями, сказала она.

«Украинские власти и их западные кураторы уже демонстрировали свои возможности по заматыванию мирных инициатив, — говорится в заявлении Захаровой. — По их собственному признанию, Минские соглашения были нужны лишь для затягивания времени и накопления наступательного потенциала».

Захарова также напомнили о судьбе договоренностей, достигнутых весной 2022 года. Стороны на них вышли по предложению Киева, который затем их внезапно отверг.

«Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», — заключила официальный представитель МИД.

Как сообщалось ранее, 26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как отметили в МИД Китая, разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Цзиньпин Си,МИД России,
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