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В МИД РФ оценили переговоры Си и Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Китай демонстрирует готовность прилагать усилия, чтобы наладить переговорный процесс по украинскому кризису. Ее заявление опубликовано на сайте МИД.

Захарова прокомментировала переговоры Си Цзиньпина и Зеленского
© РИА Новости

Захарова прокомментировала новости о телефонных переговорах главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

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Она заявила, что принципиальные подходы российских властей созвучны с положениями мирного плана, предложенного в конце февраля властями Китая.

План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказаться от «менталитета холодной войны» (то есть уважать интересы безопасности разных стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

«В то же время, проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что весной 2022 года мирные договоренности России и Украины были практически достигнуты, но «внезапно отвергнуты» Киевом.

«Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», - сказала дипломат.

Также она напомнила, что Украина официально запретила коммунистическую идеологию, а глава Комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко назвал «коммунистическим заблуждением» принадлежность Тайваня Китаю.

26 апреля Си провел телефонный разговор с Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны и стал первым для глав Китая и Украины с конца февраля 2022 года.

Зеленский назвал эту беседу «долгой и содержательной». Он выразил надежду, что телефонный разговор с Си и назначение посла Украины в Китае «придадут мощный импульс» развитию двусторонних отношений.

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским

Си заявил, что Китай сосредоточится на продвижении мирных переговоров и приложит усилия для скорейшего прекращения огня. Пекин направит на Украину своих спецпредставителей для консультаций по урегулированию кризиса.

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