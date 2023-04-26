Захарова прокомментировала переговоры Си Цзиньпина и Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Китай демонстрирует готовность прилагать усилия, чтобы наладить переговорный процесс по украинскому кризису. Ее заявление опубликовано на сайте МИД.

Захарова прокомментировала новости о телефонных переговорах главы Китая Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского.

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Она заявила, что принципиальные подходы российских властей созвучны с положениями мирного плана, предложенного в конце февраля властями Китая.

План включает 12 пунктов, в том числе требование уважать суверенитет всех стран, отказаться от «менталитета холодной войны» (то есть уважать интересы безопасности разных стран), отказ от расширения военных блоков, отмену санкций и прекращение огня на Украине, за которым должны последовать мирные переговоры.

«В то же время, проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями», - подчеркнула Захарова.

Она отметила, что весной 2022 года мирные договоренности России и Украины были практически достигнуты, но «внезапно отвергнуты» Киевом.

«Зеленский даже законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с Президентом Российской Федерации В.В.Путиным. Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона», - сказала дипломат.

Также она напомнила, что Украина официально запретила коммунистическую идеологию, а глава Комитета по международным делам Верховной рады Украины Александр Мережко назвал «коммунистическим заблуждением» принадлежность Тайваня Китаю.

26 апреля Си провел телефонный разговор с Зеленским. Разговор состоялся по инициативе украинской стороны и стал первым для глав Китая и Украины с конца февраля 2022 года.

Зеленский назвал эту беседу «долгой и содержательной». Он выразил надежду, что телефонный разговор с Си и назначение посла Украины в Китае «придадут мощный импульс» развитию двусторонних отношений.