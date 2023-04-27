Путин назвал парк "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы

Визит состоялся в четверг, парк входит в состав особой экономической зоны «Технополис Москва», сообщает Telegram-канал Кремля.

Сейчас на площадках парка формируется Федеральный центр беспилотных авиационных систем.

Ранее сообщалось о планируемом визите главы страны в «Руднево», где президент должен был оценить работы по строительству промышленной зоны и осмотреть выставку производителей техники.