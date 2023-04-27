Путин назвал парк "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы

Президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина поздно вечером в четверг, 27 апреля прибыл в индустриальный парк "Руднево". Здесь разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Глава государства посмотрел, как строится промышленная зона, и посетил выставку, на которой были представлены передовые модели беспилотников.