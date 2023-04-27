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Путин назвал парк "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы

Президент РФ Владимир Путин в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина поздно вечером в четверг, 27 апреля прибыл в индустриальный парк "Руднево". Здесь разворачивается производство беспилотных летательных аппаратов. Глава государства посмотрел, как строится промышленная зона, и посетил выставку, на которой были представлены передовые модели беспилотников.

Путин назвал парк "Руднево" новым индустриальным лицом Москвы
© Российская Газета

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал Путину о ходе строительства парка.

"Сегодня это центр беспилотного авиастроения, основное ядро - это беспилотники. Лучшие предприятия страны размещаются здесь, начиная от стартапов, лабораторных исследований, опытно-конструкторских разработок, и заканчивая уже серийным производством", - сказал он.

Президент поздравил Собянина, выразив уверенность, что площадка будет развиваться.

"Другая Новая Москва. Индустриальное лицо Москвы", - прокомментировал президент. Он также добавил, что это высокотехнологичные и не вредные производства. "Абсолютно. Экологически чистое и не требующее большого количества инженеров", - согласился мэр Москвы. "Здорово. Впечатляет", - оценил президент РФ.

У Путина сегодня в "Руднево" также запланировано совещание по вопросам развития беспилотной авиации.

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