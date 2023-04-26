Ответ на изъятие активов РФ и письмо Гутерриша: главные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 26 апреля, ответил на вопросы журналистов об указе Путина об ответных мерах на изъятие российских активов, а также письме генсека ООН по зерновой сделке. Редакция «Рамблера» собрала главные заявления официального представителя Кремля.

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Указ Путина об ответе на изъятие имущества россиян

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Песков заявил, что указ об ответных мерах на изъятие российских активов, подписанный во вторник президентом РФ Владимиром Путиным, зеркально отражает инициативы недружественных стран в адрес компаний РФ, передает ТАСС.

«Указ является ответной мерой на агрессивные действия недружественных стран, которые направлены у них на создание нормативной базы для фактического изъятия активов российских компаний за рубежом», - подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков отметил, что соответствующий указ не забирает у владельцев зарубежных компаний их активы в РФ. По его словам, внешнее управление носит временный характер.

При этом представитель Кремля не исключил расширения при необходимости перечня компаний, которые подпадают под указ главы государства.

Он также назвал формирование компенсационного фонда целью указа об ответе на изъятие российских активов.

Пресс-секретарь президента отметил, что в некоторых странах зафиксирован «планомерный переход от временного управления к фактической конфискации активов компаний РФ».

Доли иностранцев в «Юнипро» и «Фортуме»

Песков заявил, что доли зарубежных участников в энергетических компаниях «Фортум» и «Юнипро» передали во временное управление Росимуществу с момента подписания в РФ указа об ответе на изъятие российских активов, передает ТАСС.

Документ опубликовали во вторник, 25 апреля. Им устанавливается возможность вводить временное управление иностранными активами РФ в случае изъятия российского имущества в других странах.

Письмо Гутерриша по зерновой сделке

Песков заявил, что письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша российскому лидеру по зерновой сделке передали по дипломатическим каналам. В настоящее время, как уточнил он, его рассматривают, передает ТАСС.

О том, что Гутерриш направил письмо главе РФ, стало известно 24 апреля. СМИ сообщали, что в нем есть предложения по поводу выполнения зерновой сделки. Как стало известно, такие же письма направили двум другим странам – Украине и Турции.

Россия будет прояснять позицию ЮАР по членству в МУС

Песков заявил о планах российской стороны в ходе двусторонних контактов с Южно-Африканской Республикой (ЮАР) прояснять позицию страны о членстве в составе Международного уголовного суда (МУС), передает ТАСС.

О планах властей ЮАР рассмотреть вопрос о выходе из состава Международного уголовного суда (МУС) в соответствии с решением правящей партии «Африканский национальный конгресс» (АНК) заявил ранее президент страны Сирил Рамафоса.

Ситуации в Сосьве

Песков заявил, что Путин проинформирован о ситуации, произошедшей в поселке Сосьва в Свердловской области, передает ТАСС. Напомним, что там начался крупный пожар, в результате которого повредились более 110 домов и строений.