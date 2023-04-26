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Одобрен закон о пожизненном наказании за государственную измену в России

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает ТАСС.

Одобрен закон о пожизненном наказании за государственную измену в России
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Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Также сенаторы одобрили закон о пяти годах лишения свободы за содействие решениям международных организаций, в которых Россия не участвует, и поправки в УК РФ, предусматривающие ужесточение наказания за терроризм и диверсии.

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