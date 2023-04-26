Одобрен закон о пожизненном наказании за государственную измену в России

Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает ТАСС .

Также сенаторы одобрили закон о пяти годах лишения свободы за содействие решениям международных организаций, в которых Россия не участвует, и поправки в УК РФ, предусматривающие ужесточение наказания за терроризм и диверсии.