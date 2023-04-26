Одобрен закон о пожизненном наказании за государственную измену в России
Совет Федерации одобрил закон, ужесточающий наказание за государственную измену вплоть до пожизненного заключения. Об этом сообщает ТАСС.
Прежде статья 275 Уголовного кодекса РФ («Госизмена») предусматривала максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.
Также сенаторы одобрили закон о пяти годах лишения свободы за содействие решениям международных организаций, в которых Россия не участвует, и поправки в УК РФ, предусматривающие ужесточение наказания за терроризм и диверсии.