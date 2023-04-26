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Песков заявил, что письмо Гутерриша по зерновой сделке рассматривают в Кремле

Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту России Владимиру Путину по зерновой сделке передано по дипломатическим каналам, оно рассматривается. Об этом журналистам в среду сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал письмо Гутерриша Путину
© ТАСС

"Да, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается", - сказал представитель Кремля.

Ранее генсек ООН передал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову письмо, адресованное российскому президенту, с идеями по поводу выполнения зерновой сделки, аналогичные письма направлены Украине и Турции.

22 июля 2022 года в Стамбуле был подписан пакет документов о поставках продовольствия и удобрений на международный рынок. Один из них утвердил механизм вывоза зерна из подконтрольных Украине черноморских портов. Другая часть договоренностей касается доступа на мировые рынки российского продовольствия. Власти РФ неоднократно указывали на то, что вторая часть фактически не выполняется.

Гутерреш передал Лаврову письмо для Путина

Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре действие соглашений продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней, предупредив, что этого времени будет достаточно для оценки выполнения меморандума, подписанного с ООН.

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