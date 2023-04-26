Песков рассказал о письме Гутерриша Путину

«Да, безусловно, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается», — заявил он.

Ранее Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке. Генсек во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять российскую часть сделки.

До этого в МИД России обвинили Киев в стремлении вовсю эксплуатировать продуктовое соглашение. Украина хочет получить максимальную прибыль, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев, объяснила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.