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Песков рассказал о письме Гутерриша Путину

Письмо генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке доставлено президенту России Владимиру Путину, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков рассказал о письме Гутерриша Путину
© РИА Новости

«Да, безусловно, оно передано по дипломатическим каналам. Рассматривается», — заявил он.

Ранее Гутерриш передал Лаврову письмо для Путина по зерновой сделке. Генсек во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН призвал исполнять российскую часть сделки.

До этого в МИД России обвинили Киев в стремлении вовсю эксплуатировать продуктовое соглашение. Украина хочет получить максимальную прибыль, поэтому не гнушается злоупотреблениями процедурой и взятками с судовладельцев, объяснила пресс-секретарь ведомства Мария Захарова.

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