Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет ТАСС.
В ходе беседы Путин и Пашинян обсудили, в частности, ситуацию в Лачинском коридоре. Лидеры двух стран расставили акценты на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Также они отметили важность соблюдения трехсторонних договоренностей от 2020 года.
Кроме того, российский лидер выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. Также Путин и Пашинян договорились продолжить контакты на различных уровнях.
Ранее стало известно, что Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре, который связывает Армению с Нагорным Карабахом. В свою очередь, армянская сторона возмутилась произошедшим и обратилась в Международный суд ООН. По мнению Еревана, такие действия являются грубым нарушением трехстороннего договора между Арменией, Азербайджаном и Россией.