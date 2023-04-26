Путин и Пашинян обсудили ситуацию вокруг Лачинского коридора

Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом пишет ТАСС.

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В ходе беседы Путин и Пашинян обсудили, в частности, ситуацию в Лачинском коридоре. Лидеры двух стран расставили акценты на обеспечение стабильности и безопасности в регионе. Также они отметили важность соблюдения трехсторонних договоренностей от 2020 года.

Кроме того, российский лидер выразил солидарность с армянским народом в связи с Днем памяти жертв геноцида армян. Также Путин и Пашинян договорились продолжить контакты на различных уровнях.