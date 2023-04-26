В Госдуме прокомментировали угрозу Киева уничтожить все в Крыму

В Госдуме назвали угрозу Киева уничтожить все в Крыму "фашистской"
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о праве Киева «уничтожить все» в Крыму и Донбассе «фашистским». Об этом сообщает РИА Новости.
Ивлев также прокомментировал пословицей «Бодливой корове Бог рога не дает» слова Подоляка.
«За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу. Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса», — пояснил депутат.
Он также добавил, что Россия всегда будет защищать свои территории, будь то ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская области или Крым.
Ранее Подоляк говорил в ходе телеэфира, что Украина «имеет право» уничтожать все, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей».
Он добавил, что нанесение удара по Москве не решило бы задач Вооруженных сил Украины.