В Госдуме прокомментировали угрозу Киева уничтожить все в Крыму

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал заявление советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о праве Киева «уничтожить все» в Крыму и Донбассе «фашистским». Об этом сообщает РИА Новости.

Ивлев также прокомментировал пословицей «Бодливой корове Бог рога не дает» слова Подоляка.

«За подобные фашистские заявления Подоляке уготовано место на скамье подсудимых, как и его старшему коллеге Геббельсу. Пусть готовится, изучает протоколы Нюрнбергского процесса», — пояснил депутат.

Он также добавил, что Россия всегда будет защищать свои территории, будь то ЛНР, ДНР, Запорожская, Херсонская области или Крым.

Ранее Подоляк говорил в ходе телеэфира, что Украина «имеет право» уничтожать все, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей».